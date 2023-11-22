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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Понятия не имею, что нужно сборной Германии, чтобы избавиться от хаоса за короткий срок»

22 Ноября 2023 • 14:12 Комментировать

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал последние результаты сборной Германии. Напомним, команда Юлиана Нагельсманна проиграла два подряд товарищеских матча: сперва Турции (2:3), а затем Австрии (0:2).

«Я шокирован тем, как складываются дела у сборной. Понятия не имею, какие вещи нам нужны, чтобы избавиться от хаоса за короткий срок», – сказал Хёнесс в интервью журналисту Франку Линкешу.

Напомним, Германия лишь недавно сменила тренера, пригласив Юлиана Нагельсманна вместо Ханса-Дитера Флика. Летом команде предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.

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Бавария Сборная Германии Ули Хенесс ещё теги
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