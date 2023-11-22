Хёнесс: «Понятия не имею, что нужно сборной Германии, чтобы избавиться от хаоса за короткий срок»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал последние результаты сборной Германии. Напомним, команда Юлиана Нагельсманна проиграла два подряд товарищеских матча: сперва Турции (2:3), а затем Австрии (0:2).

«Я шокирован тем, как складываются дела у сборной. Понятия не имею, какие вещи нам нужны, чтобы избавиться от хаоса за короткий срок», – сказал Хёнесс в интервью журналисту Франку Линкешу.

Напомним, Германия лишь недавно сменила тренера, пригласив Юлиана Нагельсманна вместо Ханса-Дитера Флика. Летом команде предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.