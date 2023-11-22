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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Наши игроки в своих клубах больше думают об атаке, чем о защите»

22 Ноября 2023 • 11:42 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признался, что его команда не предрасположена к качественной игре в защите. Напомним, вчера «бундестим» проиграли сборной Австрии 0:2 в товарищеском матче. Несколько дней назад Германия также проиграла сборной Турции, пропустив от соперника 3 мяча.

«Нас нельзя назвать монстрами защиты, к лету ничего не изменится. Наши игроки в своих клубах больше думают об атаке, чем про оборону. Тем не менее, если ты дёшево потерял мяч, у тебя будут проблемы», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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