Нагельсманн: «Наши игроки в своих клубах больше думают об атаке, чем о защите»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признался, что его команда не предрасположена к качественной игре в защите. Напомним, вчера «бундестим» проиграли сборной Австрии 0:2 в товарищеском матче. Несколько дней назад Германия также проиграла сборной Турции, пропустив от соперника 3 мяча.

«Нас нельзя назвать монстрами защиты, к лету ничего не изменится. Наши игроки в своих клубах больше думают об атаке, чем про оборону. Тем не менее, если ты дёшево потерял мяч, у тебя будут проблемы», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.