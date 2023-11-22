Нагельсманн: – о красной карточке Сане: «Он потерял контроль, такое не должно происходить»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал красную карточку Лероя Сане, который был удалён с поля во вчерашнем товарищеском матче с Австрией. Напомним, немцы проиграли этот поединок со счётом 0:2. Сане получил красную на 49-й минуте, ударив соперника, когда Германия уже летела в счёте 0:1.

«Лерой уже поговорил с командой в раздевалке. В целом, я думаю, что таким образом он поступил хорошо. Он потерял контроль, чего не должно происходить. Лерой должен быть умным», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Сегодня появились слухи о том, что Сане могут дисквалифицировать на три последующих товарищеских матча за красную в игре против Австрии.