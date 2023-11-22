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«РБ Лейпциг» хочет заменить Форсберга футболистом «Гранады»

22 Ноября 2023 • 09:38 Комментировать
Вольфсбург
...
РБ Лейпциг
25.11 17:30

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к вингеру «Гранады» Брайану Сарагосе. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, в 22-летнем испанце руководство немецкого клуба видит замену 32-летнему полузащитнику Эмилю Форсбергу, который зимой планирует покинуть команду.

В нынешнем сезоне Сарагоса провёл за «Гранаду» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 8 миллионов евро.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «РБ Лейпциг» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.  

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Гранада РБ Лейпциг Эмиль Форсберг трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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