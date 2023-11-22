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Сане – о красной карточке: «Это недопустимо, я извинился перед товарищами по команде»

22 Ноября 2023 • 01:56 Комментировать
Австрия
2:0
Германия

Футболист «Баварии» Лерой Сане выступил с заявлением после удаления в матче против Австрии.

Коллектив Юлиана Нагельсманна потерпел поражение в товарищеской встрече со счётом 0:2. На 49-й минуте, когда преимущество австрийцев было минимальным, с поля был удалён Сане, получивший прямую красную карточку. Для 27-летнего вингера это первое удаление в карьере.

«Этот вечер в Вене невозможно забыть. В раздевалке я извинился за свой поступок перед товарищами по команде. Какими бы ни были эмоции и амбиции, со мной не должно такого происходить, особенно в нашей нынешней ситуации. Хочу также принести извинения нашим болельщикам. Нам предстоит проделать серьёзную работу, чтобы 2024 год стал для нас успешным», – написал Сане в социальных сетях.

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Бавария Сборная Германии Сборная Австрии Лерой Сане ещё теги

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