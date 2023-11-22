Ким Мин Джэ: «Мне трудно переносить такие нагрузки, но условия одинаковы для всех»

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ заявил, что с трудом справляется с загруженным календарём.

Южнокорейский футболист успел провести 16 матчей за мюнхенцев во всех турнирах с момента перехода из «Наполи» минувшим летом. Также 27-летний центрбек регулярно принимает участие в поединках сборной Южной Кореи.

«Думаю, моё тело неизбежно устанет, учитывая количество игр, но я не могу жаловаться – условия одинаковы для всех. Было бы глупо говорить, что я умираю и не могу играть. Сейчас я просто рад тому, что не получил травму, и этот факт уже говорит о моей хорошей форме. Я позабочусь о своём состоянии», – передаёт Bayern & Germany комментарии Кима.