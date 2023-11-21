Кейн: «Вариант с «Баварией» возник в самый подходящий момент»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн неоднократно заявлял, насколько доволен своим пребыванием в Мюнхене.

Немецкий гранд приобрёл англичанина у «Тоттенхэма» за 100 млн евро в августе текущего года. В 16 матчах за команду Томаса Тухеля форвард уже забил 21 гол, а также семь раз ассистировал товарищам.

«Вариант с переходом в «Баварию» возник в самый подходящий для меня момент, меня очень воодушевил этот вызов. Мне всегда нравилось в «Тоттенхэме», но я знал, что однажды хочу попробовать силы в зарубежном чемпионате», – цитирует журналист Альфредо Педулла второго бомбардира за всю историю Английской премьер-лиги.