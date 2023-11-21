Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы

В «Баварии» планируют усилить состав в зимнее трансферное окно.

Летом руководству мюнхенцев не удалось удовлетворить все трансферные требования Томаса Тухеля, поэтому работу придётся отложить на январь. Как известно, гранду Бундеслиги необходим опорный полузащитник, а также защитник. По информации Bild, «Бавария» готова потратить на зимние подписания до 75 млн евро. Одними из главных целей называются Жоау Палинья из «Фулхэма» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедада».

На данный момент «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, на два балла отставая от «Байера».