Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы слухи

21 Ноября 2023 • 21:50 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

В «Баварии» планируют усилить состав в зимнее трансферное окно.

Летом руководству мюнхенцев не удалось удовлетворить все трансферные требования Томаса Тухеля, поэтому работу придётся отложить на январь. Как известно, гранду Бундеслиги необходим опорный полузащитник, а также защитник. По информации Bild, «Бавария» готова потратить на зимние подписания до 75 млн евро. Одними из главных целей называются Жоау Палинья из «Фулхэма» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедада».

На данный момент «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, на два балла отставая от «Байера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - зима 2024

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
22:53
Кейн: «Вариант с «Баварией» возник в самый подходящий момент»
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:50
Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы
18:48
Мюллер подтвердил, что не думает о завершении карьеры
17:35
Стало известно, когда Ульрайх продлит контракт с «Баварией»
12:56
«Баварии» уже не нужен Чалоба
12:25
«Бавария» не будет платить за Пальинью 60 миллионов евро
11:34
«Бавария» хочет провернуть в январе 3 трансфера
20 Ноября
21:45
Руководство «Баварии» выбирает дату назначения Эберля
01:08
Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером
00:26
Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить
18 Ноября
11:27
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
01:27
Сане не контактировал с клубами АПЛ
17 Ноября
22:16
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45
Три гранда АПЛ претендуют на Сане
04:12
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера» 3
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
02:54
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Ноября
22:53 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Вариант с «Баварией» возник в самый подходящий момент»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:50 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» сообщили, что Томиясу не продаётся
20:49 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» приняла важное решение по Сане
19:00 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссии» тоже не нужен Чалоба
18:55 · Германия. Бундеслига
​За Хвичей следит европейский суперклуб
18:48 · Германия. Бундеслига
Мюллер подтвердил, что не думает о завершении карьеры
17:35 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Ульрайх продлит контракт с «Баварией» слухи
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Киммиха полузащитником «Манчестер Сити»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Бавария» нацелились на аргентинца, выигравшего ЧМ-2022
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» уже не нужен Чалоба
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет платить за Пальинью 60 миллионов евро
11:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет провернуть в январе 3 трансфера
10:02 · Германия. Бундеслига
Месси обогнал Роналду: названы топ-10 самых дорогих футболистов от 34 лет 1
Все новости
Рекомендуем