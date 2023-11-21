​«Бавария» приняла важное решение по Сане

В последнее время слухи активно связывают вингера «Баварии» Лероя Сане с другими статусными европейскими клубами, в частности с представителями Премьер-лиги Англии. Впрочем, в Мюнхене расставаться с игроком не планируют. Более того, гранд Бундеслиги планирует сделать Сане «очень важное» предложение о продлении контракта. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Бавария» планирует предложить Сане долгосрочный контракт с повышением зарплаты и бонусами.

Действующее трудовое соглашение связывает 27-летнего Лероя Сане с «Баварией» до середины 2025 года.