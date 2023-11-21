​За Хвичей следит европейский суперклуб

«Бавария» следит за полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. При этом на данный момент мюнхенский клуб не настаивает на трансфере и даже не ведёт переговоры – ни с футболистом, ни с его клубом. Об этом рассказывает немецкий Sky.

За «Наполи» Кварацхелия выступает с лета 2022 года. С тех пор грузин провёл 58 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и 22 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Хвичу Кварацхелию в 85 миллионов евро.

Отметим, что «Наполи» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.