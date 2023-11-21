Мюллер подтвердил, что не думает о завершении карьеры

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подтвердил, что сейчас он не думает о завершении футбольной карьеры.

«Я определённо хочу играть ещё год после 2024-го. Мне всё ещё нравится находиться на поле, и надеюсь, что это заметно», - слова Мюллера приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Романо отмечает, что «Бавария» обсудит с Мюллером его будущее уже в следующем году. Действующий контракт нападающего рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В сезоне 2023/2024 Томас Мюллер провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.