35-летний Свен Ульрайх в ближайшее время подпишет новое трудовое соглашение с «Баварией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, футболист согласовал все условия будущего контракта с «Баварией». По данным источника, договор будет рассчитан до конца сезона-2024/25.

Отмечается, что подписание контракта между сторонами должно состояться сразу после Нового года, ближе к Рождеству.

Ульрайх выступает за мюнхенский коллектив с июля 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и три раза смог сыграть «на ноль».