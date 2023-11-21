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Стало известно, когда Ульрайх продлит контракт с «Баварией» слухи

21 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

35-летний Свен Ульрайх в ближайшее время подпишет новое трудовое соглашение с «Баварией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, футболист согласовал все условия будущего контракта с «Баварией». По данным источника, договор будет рассчитан до конца сезона-2024/25.

Отмечается, что подписание контракта между сторонами должно состояться сразу после Нового года, ближе к Рождеству.

Ульрайх выступает за мюнхенский коллектив с июля 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и три раза смог сыграть «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх

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