«Бавария» хочет провернуть в январе 3 трансфера

Мюнхенская «Бавария» планирует в январское трансферное окно приобрести трёх футболистов. По информации от журналиста Николо Скиры, команда Томаса Тухеля зимой хочет усилить три позиции.

Если верить источнику, «красная машина» намерена купить центрального защитника, правого фуллбека и опорного полузащитника. Вероятно, клуб постарается найти игрока, который способен закрыть позицию как в центре, так и на правом фланге обороны. Это позволит «Баварии» сократить число трансферов до двух.

Ранее «Бавария» связывали с такими футболистами, как защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу и полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья.