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Месси обогнал Роналду: названы топ-10 самых дорогих футболистов от 34 лет

21 Ноября 2023 • 10:02 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt опубликовали рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте от 34 лет. Первое место занял нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Его ценник составляет 35 миллионов евро.

На второй строчке оказался нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. Поляка оценили в 30 миллионов. Третье-четвертое места поделили Карим Бензема и Криштиану Роналду, ныне выступающие в Саудовской Аравии. Стоимость бывших одноклубников по «Реалу» составляет 15 миллионов.

В топ-10 также попали: Томас Мюллер (12), Лука Модрич (10), Анхель ди Мария (8), Марко Ройс (7,5), Генрих Мхитарян (6) и Душан Тадич (5,5).

Мбаппе побил рекорд Роналду и Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Лука Модрич Роберт Левандовски ещё теги
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