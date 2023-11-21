​Мин Джэ остался без ценного подарка - кто-то украл у игрока... рисоварку

Корейский защитник Ким мин Джэ перебрался в «Баварию», где сразу же стал игроком основного состава - с этой стороны дела его идут очень и очень хорошо. Однако в ходе переезда из Неаполя в Мюнхен Ким потерял важную для себя вещь, о чем стало известно только сейчас.

Речь идет, как сообщает издание Bild, о подаренной игроку рисоварке - незаменимом предмете для приготовления стряпни в азиатской кухне. Это может показаться мелочным или смешным, но сейчас агент игрока, Ди Хонг, занят поисками и доставкой такого необходимого в обиходе игрока предмета, заказав его из Южной Кореи.