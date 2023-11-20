Руководство «Баварии» выбирает дату назначения Эберля

Руководство «Баварии» готово к назначению функционера Макса Эберля, решая последние организационные вопросы.

По информации Sky, боссы «рекордмайстера» привержены кандидатуре экс-директора «РБ Лейпцига». Последний вопрос для мюненского клуба заключается в том, будет ли Эберль ответственным за зимнюю трансферную кампанию или Макс будет назначен после января.

Напомним, что 50-летний Эберль покинул «РБ Лейпциг» в сентябре нынешнего года. Сообщается, что «быки» получат в качестве компенсации пять миллионов евро за переход функционера в структуру немецкого гранда.