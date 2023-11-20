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Хуммельс не думает о продлении контракта с дортмундской «Боруссией»

20 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
25.11 17:30

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о возможном продлении контракта с нынешнем клубом.

«Я далёк от того, чтобы думать об этом. Я до сих пор оставлю свои варианты открытыми до конца этого сезона, решая, продолжать или нет», - приводит слова защитника «шмелей» Флориан Плеттенберг.

Напомним, что Матс Хуммельс вернулся в «Боруссию» в 2019 году. В 15 матчах нынешнего сезона игрок, контракт которого истекает летом 2024 года, забил два гола во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс

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