Хуммельс не думает о продлении контракта с дортмундской «Боруссией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о возможном продлении контракта с нынешнем клубом.

«Я далёк от того, чтобы думать об этом. Я до сих пор оставлю свои варианты открытыми до конца этого сезона, решая, продолжать или нет», - приводит слова защитника «шмелей» Флориан Плеттенберг.

Напомним, что Матс Хуммельс вернулся в «Боруссию» в 2019 году. В 15 матчах нынешнего сезона игрок, контракт которого истекает летом 2024 года, забил два гола во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в шесть миллионов евро.