Вингер «Баварии» Лерой Сане остаётся востребованным на трансферном рынке. Как сообщает испанское издание Sport, возможность подписания 27-летнего немца рассматривают суперклубы Ла Лиги – «Реал» и «Барселона».

Стоит сказать, что слухи уже не впервые связывают Сане с грандами чемпионата Испании. Также интерес к вингеру приписывают клубам Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и даже «Манчестер Сити», где Лерой поиграл ранее.

В 18 матчах сезона 2023/2024 Лерой Сане записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.