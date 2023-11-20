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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Сане – на радах испанских суперклубов слухи

20 Ноября 2023 • 17:52 Комментировать

Вингер «Баварии» Лерой Сане остаётся востребованным на трансферном рынке. Как сообщает испанское издание Sport, возможность подписания 27-летнего немца рассматривают суперклубы Ла Лиги – «Реал» и «Барселона».

Стоит сказать, что слухи уже не впервые связывают Сане с грандами чемпионата Испании. Также интерес к вингеру приписывают клубам Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и даже «Манчестер Сити», где Лерой поиграл ранее.

В 18 матчах сезона 2023/2024 Лерой Сане записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

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Реал Мадрид Бавария Барселона Лерой Сане трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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