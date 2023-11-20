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Чемпионат Германии. Бундеслига

У игрока «Баварии» украли рисоварку

20 Ноября 2023 • 17:40 Комментировать

У защитника «Баварии» Кима Мин Джэ украли рисоварку при переезде в новый дом в Мюнхене. Футболист оставил коробку с рисоваркой около тротуара, чтобы потом занести её в жилище. Впрочем, когда Ким вернулся, то коробки уже на месте не было – её, очевидно, забрал кто-то из прохожих.

Купить новую рисковарку Киму оказалось не так просто, ведь он ценит именно то устройство, которое привёз из Южной Кореи. Защитнику пришлось подождать, благо его представитель в скором времени доставил новую рисоварку в Мюнхен. Об этой истории рассказывает Bild.

После летнего трансфера из «Наполи» в «Баварию» Ким Мин Джэ провёл 17 официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ким Мин Джэ
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