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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» может подписать экс-форварда «Челси» слухи

20 Ноября 2023 • 15:23 Комментировать

Ситуация с травмами вынуждает «Реал» задумываться о расширении своего состава в зимнее трансферное окно. Мадридский клуб может пойти на весьма неожиданный шаг и подписать Тимо Вернера. О том, что «сливочные» рассматривают такой вариант, на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Тимо Вернер летом 2022 года вернулся в «РБ Лейпциг» после неудачного периода в «Челси». Сейчас нападающий показывает не лучший футбол и, как следствие, получает мало игрового времени. В сезоне 2023/2024 Вернер провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает Тимо Вернера в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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