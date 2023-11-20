Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером

20 Ноября 2023 • 01:08 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер обсудит с клубом дальнейшее сотрудничество.

Известно, что руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продлении контракта с 37-летним ветераном, однако переговоры откладывались на неопределённый срок. По данным Kicker, в «Баварии» намерены обсудить с Нойером новое соглашение после завершения первой половины сезона. До этих пор в клубе будут следить за физическим состоянием и уровнем игры вратаря, пропустившего из-за травмы почти год.

Мануэль Нойер провёл пять матчей в текущем сезоне, пропустив пять голов. Его действующий контракт истекает в июне 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
00:26
Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить
18 Ноября
13:54
«Бавария» довольна прогрессом Нюбеля в «Штутгарте»
11:27
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
01:27
Сане не контактировал с клубами АПЛ
17 Ноября
22:16
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45
Три гранда АПЛ претендуют на Сане
04:12
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера» 3
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
02:54
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
01:08 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером
00:26 · Германия. Бундеслига
Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить
19 Ноября
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - фаворит на покупку Гирасси
18 Ноября
23:06 · Германия. Бундеслига
​Клозе: «Мне не нравится менталитет нынешних игроков, чуть что - они ноют, что их атакуют»
16:54 · Германия. Бундеслига
​В «Байере» сообщили, что не будут удерживать Хаби Алонсо против его воли
13:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» довольна прогрессом Нюбеля в «Штутгарте»
13:09 · Германия. Бундеслига
Кейн установил личный рекорд по голам
11:27 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
10:58 · Германия. Бундеслига
Вернер может перейти в испанский клуб
10:55 · Германия. Бундеслига
«Милан» не контактировал с Гирасси
10:21 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Сане отреагировал на интерес «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
08:30 · Германия. Бундеслига
Форсберг высказался о будущем в «РБ Лейпциге»
04:30 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Вирц подошёл бы «Реалу»
04:08 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Вирц – очень креативный игрок, но иногда он слишком много бегает»
Все новости
Рекомендуем