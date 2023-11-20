Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер обсудит с клубом дальнейшее сотрудничество.

Известно, что руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продлении контракта с 37-летним ветераном, однако переговоры откладывались на неопределённый срок. По данным Kicker, в «Баварии» намерены обсудить с Нойером новое соглашение после завершения первой половины сезона. До этих пор в клубе будут следить за физическим состоянием и уровнем игры вратаря, пропустившего из-за травмы почти год.

Мануэль Нойер провёл пять матчей в текущем сезоне, пропустив пять голов. Его действующий контракт истекает в июне 2024 года.