Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер с пониманием относится к текущему положению дел.

34-летний футболист, как правило, выходит на поле лишь по ходу матчей в нынешнем сезоне. Как информирует журналист Георг Хольцнер, ветеран совсем не в восторге от роли запасного, однако понимает ситуацию. В «Баварии» по-прежнему ценят Мюллера как лидера раздевалки. В руководстве клуба считают, что игрок без проблем согласится подписать новый контракт. Действующее соглашение, напомним, истекает в июне следующего года.

Томас Мюллер отметился пятью ассистами и двумя голами в текущей кампании, пять раз сыграв в старте и в девяти случаях выйдя на замену.