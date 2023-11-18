​Клозе: «Мне не нравится менталитет нынешних игроков, чуть что - они ноют, что их атакуют»

Ветеран немецкого футбола Мирослав Клозе, лучший бомбардир в финальных частях чемпионатов мира для немецкой сборной, посетовал на менталитет современного поколения игроков. Они, по словам Клозе, инфантильны и не любят признавать свои ошибки.

- Сегодняшнее поколение, несмотря на все свои игровые качества, инфантильны - чуть что, их, дескать, атакуют. Это неправильно. В мое время существовала культура ошибки, не было страшно совершить ошибку, страшно было не признавать ее, - цитирует слова Клозе итальянское новостное агентство ITASportPress.

Клозе выступал за сборную Германии с 2001 по 2014 год.