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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Клозе: «Мне не нравится менталитет нынешних игроков, чуть что - они ноют, что их атакуют»

18 Ноября 2023 • 23:06 Комментировать

Ветеран немецкого футбола Мирослав Клозе, лучший бомбардир в финальных частях чемпионатов мира для немецкой сборной, посетовал на менталитет современного поколения игроков. Они, по словам Клозе, инфантильны и не любят признавать свои ошибки.

- Сегодняшнее поколение, несмотря на все свои игровые качества, инфантильны - чуть что, их, дескать, атакуют. Это неправильно. В мое время существовала культура ошибки, не было страшно совершить ошибку, страшно было не признавать ее, - цитирует слова Клозе итальянское новостное агентство ITASportPress.

Клозе выступал за сборную Германии с 2001 по 2014 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мирослав Клозе
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