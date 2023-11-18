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​В «Байере» сообщили, что не будут удерживать Хаби Алонсо против его воли

18 Ноября 2023 • 16:54 Комментировать

Фернандо Карро, занимающий пост генерального директора «Байера», высказался о возможном переходе Хаби Алонсо в «Реал».

Стоит сказать, что в этом сезоне «Байер» под руководством Алонсо показывает отличные результаты – команда лидирует в немецкой Бундеслиге.

«Есть ли в контракте Хаби Алонсо пункт об освобождении? Нет. Но у нас хорошие отношения, и мы являемся серьёзным клубом. Мы не собираемся заставлять кого-то оставаться с нами, если он того не желает», - слова Карро приводит журналист Бен Джейкобс.  

Ближайший матч «Байер» проведёт 25 ноября – против «Вердера» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хаби Алонсо Фернандо Карро Байер ещё теги
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