«Бавария» довольна прогрессом Нюбеля в «Штутгарте»

Руководство «Баварии» довольно прогрессом своего голкипера Александа Нюбеля, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Штутгарт». По информации от журналиста Филипа Кесслера, мюнхенцам нравятся выступления Нюбеля в этом сезоне.

Напомним, минувшим летом Нюбель перебрался в «Штутгарт» на правах аренды. На старте сезона Александр показал хорошие выступления и привлёк внимание тренерского штаба «Баварии». При этом источник отмечает, что Нюбель вряд ли сможет выступать в основном составе «Баварии», пока в клубе есть Мануэль Нойер.

У Нюбеля есть контракт с «Баварией», который истекает летом 2025 года.