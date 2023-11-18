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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн установил личный рекорд по голам

18 Ноября 2023 • 13:09 Комментировать

В рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 прошел матч между сборными Англии и Мальты. Подопечные Гарета Саутгейта отпраздновали победу со счетом 2:0. Один из голов в составе британцев забил нападающий Гарри Кейн.

Как информирует Goal.com, 30-летний форвард обновил свой бомбардирский рекорд. Гарри отметился забитым мячом в восьмом матче подряд за сборную и клуб. За последние восемь поединков на счету нападающего 15 голов.

Кейн в летнее трансферное окно сменил клубную прописку, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию». Трудовой договор рассчитан на четыре года.

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Бавария Сборная Англии Гарри Кейн ещё теги
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