Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане

18 Ноября 2023 • 11:27 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30
Руководство мюнхенской «Баварии» сохраняет хорошие отношения со своим вингером Лероем Сане, несмотря на то, что до конца года между сторонами не состоятся новые переговоры по продлению контракта.
По информации от журналиста Керии Хау, между руководством «Баварии» и Сане существует хорошее взаимопонимание. Более того, Лерой чувствует и ценит поддержку со стороны главного тренера Томаса Тухеля.
Напомним, Сане в нынешнем сезоне отметился уже 8 голами и 6 ассистами в немецкой Бундеслиге. В услугах Лероя недавно заинтересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
01:27
Сане не контактировал с клубами АПЛ
17 Ноября
22:16
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45
Три гранда АПЛ претендуют на Сане
04:12
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера» 3
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
02:54
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
11:27 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
10:58 · Германия. Бундеслига
Вернер может перейти в испанский клуб
10:55 · Германия. Бундеслига
«Милан» не контактировал с Гирасси
10:21 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Сане отреагировал на интерес «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
08:30 · Германия. Бундеслига
Форсберг высказался о будущем в «РБ Лейпциге»
04:30 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Вирц подошёл бы «Реалу»
04:08 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Вирц – очень креативный игрок, но иногда он слишком много бегает»
01:27 · Германия. Бундеслига
Сане не контактировал с клубами АПЛ
01:07 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 15 голов в последних 8 матчах за «Баварию» и сборную Англии
00:45 · Германия. Бундеслига
Сане: «Я не из тех, кто много болтает»
17 Ноября
22:16 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи
19:55 · Германия. Бундеслига
В «Байере» высказались о возможности ухода Алонсо в «Реал»
18:14 · Германия. Бундеслига
​Вирц – лучший игрок Бундеслиги в октябре
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Два лондонских клуба хотят арендовать Вернера
Все новости
Рекомендуем