Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане

Руководство мюнхенской «Баварии» сохраняет хорошие отношения со своим вингером Лероем Сане, несмотря на то, что до конца года между сторонами не состоятся новые переговоры по продлению контракта.

По информации от журналиста Керии Хау, между руководством «Баварии» и Сане существует хорошее взаимопонимание. Более того, Лерой чувствует и ценит поддержку со стороны главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, Сане в нынешнем сезоне отметился уже 8 голами и 6 ассистами в немецкой Бундеслиге. В услугах Лероя недавно заинтересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».