Вернер может перейти в испанский клуб

27-летний немецкий нападающий Тимо Вернер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании центрфорварда заинтересована «Севилья». Андалусийский клуб предпримет попытку заполучить игрока в ближайшее трансферное окно. Рыночная стоимость Вернера оценивается в 20 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2026 года.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Германии Тимо сыграл восемь поединков. Нападающий записал себе в актив два забитых мяча (один – с пенальти).