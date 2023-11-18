Нападающий «Баварии» Сане отреагировал на интерес «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Форвард мюнхенской «Баварии» Лерой Сане высказался о своем будущем на фоне интереса со стороны английских топ-клубов.

«Я пока не думаю об этом. Хочу полностью сосредоточиться на нынешнем сезоне. «Бавария» остается для меня на первом месте. В этом можете не сомневаться», - приводятся слова немецкого футболиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В прессе недавно появилась новость об интересе к Сане со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Лерой отлично начал нынешний сезон в «Баварии». 27-летний нападающий провел 11 матчей в Бундеслиге, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.