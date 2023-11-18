Форсберг высказался о будущем в «РБ Лейпциге»

32-летний шведский полузащитник Эмиль Форсберг, который выступает в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», высказался касательно возможной смены клубной прописки. Ранее в прессе сообщалось, что скандинав может переехать в МЛС.

«Никаких комментариев. Я отлично чувствую себя в Лейпциге. Люблю этот город и клуб», - передает слова хавбека Sky Sports.

Срок действующего трудового договора между Форсбергом и «быками» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне шведский хавбек провел 15 поединков во всех турнирах и забил два мяча. Трансферная стоимость Эмиля оценивается в семь миллионов евро.