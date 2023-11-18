Кроос: «Вирц подошёл бы «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос хотел бы видеть в клубе своего соотечественника Флориана Вирца.

«Королевский клуб» – один из многих претендентов на 20-летнюю восходящую звезду из леверкузенского «Байера». Ожидается, что по окончании сезона за молодого немецкого игрока развернётся борьба на трансферном рынке.

«У Флориана Вирца есть потенциал, необходимый для игры в «Реале». Думаю, он бы подошёл», – сказал Кроос в интервью Marca.

На счету Вирца шесть забитых мячей и десять голевых передач в 17 поединках за «Байер» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 85 млн евро.