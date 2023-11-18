Нагельсманн: «Вирц – очень креативный игрок, но иногда он слишком много бегает»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о полузащитнике Флориане Вирце.

20-летний игрок – одна из ключевых фигур в составе «Байера», в настоящий момент лидирующего в Бундеслиге.

«Самые ценные качества Флориана – креативность и смелость в обращении с мячом. Он очень трудолюбив, пробегает много километров в матчах за «Байер» – иногда даже слишком много, но он ещё молод и может себе это позволить.

В расположении сборной он немного более застенчив, чем в своём клубе, но это не проблема. Нам нужны такие игроки, как он и Мусиала», – высказался Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против сборной Турции.