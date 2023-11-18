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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане не контактировал с клубами АПЛ

18 Ноября 2023 • 01:27 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане не ведёт обсуждений с представителями клубов Английской премьер-лиги.

Согласно многочисленным слухам, распространившимся в последние недели, 27-летний игрок не торопится продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году, и всерьёз рассматривает возможность ухода по окончании сезона. Основными претендентами на немецкого футболиста называются английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» находится в хороших отношениях с Сане, при этом никаких официальных переговоров по новому контракту на текущий год не запланировано. Известно и то, что лидер атаки мюнхенцев не контактировал ни с одним из других клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

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