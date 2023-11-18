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Кейн забил 15 голов в последних 8 матчах за «Баварию» и сборную Англии

18 Ноября 2023 • 01:07 Комментировать
Англия
2:0
Мальта

Точный удар Гарри Кейна помог сборной Англии обыграть Мальту в сегодняшнем матче отбора на Евро-2024 (2:0). Примечательно, что 30-летний форвард забивает уже в восьмом подряд матче за «Баварию» и национальную команду. Последним оппонентом, сумевшим сдержать звёздного игрока, стал «Фрайбург» – тогда англичанин ограничился голевой передачей.

Серия началась с дубля Кейна в матче со сборной Италии. В общей сложности на счету футболиста 15 забитых мячей в последних восьми встречах в цветах клуба и сборной.

С начала нынешнего сезона Гарри Кейн напрямую поучаствовал в 33 голах своих команд (25 взятий ворот и восемь ассистов), проведя 20 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Англии Гарри Кейн ещё теги

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АНГЛИЯ МАЛЬТА
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