Кейн забил 15 голов в последних 8 матчах за «Баварию» и сборную Англии

Точный удар Гарри Кейна помог сборной Англии обыграть Мальту в сегодняшнем матче отбора на Евро-2024 (2:0). Примечательно, что 30-летний форвард забивает уже в восьмом подряд матче за «Баварию» и национальную команду. Последним оппонентом, сумевшим сдержать звёздного игрока, стал «Фрайбург» – тогда англичанин ограничился голевой передачей.

Серия началась с дубля Кейна в матче со сборной Италии. В общей сложности на счету футболиста 15 забитых мячей в последних восьми встречах в цветах клуба и сборной.

С начала нынешнего сезона Гарри Кейн напрямую поучаствовал в 33 голах своих команд (25 взятий ворот и восемь ассистов), проведя 20 матчей.