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Сане: «Я не из тех, кто много болтает»

18 Ноября 2023 • 00:45 Комментировать
Германия
...
Турция
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Через 20 ч. 18 мин.

Футболист «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане рассказал, почему не любит давать интервью.

27-летний вингер заявил, что предпочитает полностью концентрироваться на матчах.

«Я не из тех, кто много болтает, но я всегда готов взять на себя ответственность за собственные выступления. Для меня это важно», – высказался Сане на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборной Германии против Турции, который состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Лерой Сане записал себе в актив девять забитых мячей и семь голевых передач в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Лерой Сане ещё теги

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