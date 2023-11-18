Сане: «Я не из тех, кто много болтает»

Футболист «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане рассказал, почему не любит давать интервью.

27-летний вингер заявил, что предпочитает полностью концентрироваться на матчах.

«Я не из тех, кто много болтает, но я всегда готов взять на себя ответственность за собственные выступления. Для меня это важно», – высказался Сане на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборной Германии против Турции, который состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Лерой Сане записал себе в актив девять забитых мячей и семь голевых передач в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.