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Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги

17 Ноября 2023 • 22:16 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может покинуть клуб в январе.

Камерунец утратил былой статус в команде после прихода Гарри Кейна. Известно, что мюнхенцы готовы продать 34-летнего игрока в январе, если поступят приемлемые предложения. По сообщениям Bild, интерес к Чупо-Мотингу уже проявил «Айнтрахт». Франкфуртский клуб отпугнула зарплата форварда – сейчас он зарабатывает около 10 млн евро в год.

Действующий контракт Эрика Чупо-Мотинга с «Баварией» истекает по окончании текущего сезона. В активе футболиста три забитых мяча в 15 поединках нынешней кампании во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Эрик Чупо-Мотинг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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