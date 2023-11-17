Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может покинуть клуб в январе.

Камерунец утратил былой статус в команде после прихода Гарри Кейна. Известно, что мюнхенцы готовы продать 34-летнего игрока в январе, если поступят приемлемые предложения. По сообщениям Bild, интерес к Чупо-Мотингу уже проявил «Айнтрахт». Франкфуртский клуб отпугнула зарплата форварда – сейчас он зарабатывает около 10 млн евро в год.

Действующий контракт Эрика Чупо-Мотинга с «Баварией» истекает по окончании текущего сезона. В активе футболиста три забитых мяча в 15 поединках нынешней кампании во всех турнирах.