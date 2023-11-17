В «Байере» высказались о возможности ухода Алонсо в «Реал»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро рассказал о возможности ухода Хаби Алонсо на тренерский пост мадридского «Реала».

«У нас нет договорённостей, которые позволяли бы Хави уйти в бывший клуб. Но иногда соглашения, которых нет на бумаге, тоже являются действующими. Мы знаем, что если ему понадобится что-то сделать в будущем, мы сможем поговорить друг с другом», - приводит слова функционера «аспириновых» журналист Бен Джейкобс.

С 2022 года Алонсо руководит «Байером», который лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти туров. Ранее сообщалось, что специалист является фаворитом на тренерский пост «Реала» в 2024 году.