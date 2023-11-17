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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Вирц – лучший игрок Бундеслиги в октябре

17 Ноября 2023 • 18:14 Комментировать
Вердер
...
Байер Л
25.11 17:30

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября. Об этом сообщается на станицах официального сайта леверкузенского клуба.

В прошлом месяце Вирц провёл в чемпионате Германии три матча. В них полузащитник забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Именно «Байер» на текущий момент является лидером Бундеслиги. Вторую «Баварию» команда Хаби Алонсо опережает на два зачётных балла.

Ближайший матч немецкого чемпионата «Байер» проведёт 25 ноября – против «Вердера» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер

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ВЕРДЕР БАЙЕР Л
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