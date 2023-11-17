«Боруссия» хочет перехватить игрока у «Милана»

Защитник севильского «Бетиса» Хуан Миранда, которого активно сватают в «Милан», попал в сферу интересов немецкого топ-клуба. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

23-летний футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку в январское трансферное окно. В споре между «Миланом» и «Боруссией» шансы итальянского клуба пока выглядят предпочтительнее.

Transfermarkt оценивает стоимость Миранды в девять миллионов евро. Его контракт истекает по завершении текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Хуан провел девять матчей и отдал голевую передачу.