«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

Защитник сборной Испании и леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в Ла Лиге. В подписании игрока заинтересован мадридский «Реал», рапортует Todofichajes.

В «королевском» клубе впечатлены игрой латераля и планируют подписать его в ближайшем будущем. Стоит отметить, что Гримальдо является воспитанником академии каталонской «Барселоны».

В составе леверкузенского коллектива Алехандро выступает с лета нынешнего года. В текущем сезоне защитник принял участие в 17 матчах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.