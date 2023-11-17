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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

17 Ноября 2023 • 12:10 Комментировать

Защитник сборной Испании и леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в Ла Лиге. В подписании игрока заинтересован мадридский «Реал», рапортует Todofichajes.

В «королевском» клубе впечатлены игрой латераля и планируют подписать его в ближайшем будущем. Стоит отметить, что Гримальдо является воспитанником академии каталонской «Барселоны».

В составе леверкузенского коллектива Алехандро выступает с лета нынешнего года. В текущем сезоне защитник принял участие в 17 матчах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.

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