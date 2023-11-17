​Кейну нашли дом

Английский нападающий Гарри Кейн перестанет «бомжевать» в дорогостоящем отеле, на который «Бавария» тратит по 11 тысяч евро ежесуточно. Впрочем, и дом ему подобрали что надо - вилла, на которой Гарри будет жить с супругой Кейт и четырьмя детьми, оценивается в 29 миллионов фунтов стерлингов.

И наконец-то решится проблема, на которую в шутку намекнул его новый товарищ по команде Томас Мюллер, заявивший после очередного гола английского бомбардира, что ему вскоре некуда будет складывать условные забитые мячи в гостиничном номере. С виллой такой проблемы быть уже не должно!