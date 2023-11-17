Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кейну нашли дом

17 Ноября 2023 • 04:16 Комментировать

Английский нападающий Гарри Кейн перестанет «бомжевать» в дорогостоящем отеле, на который «Бавария» тратит по 11 тысяч евро ежесуточно. Впрочем, и дом ему подобрали что надо - вилла, на которой Гарри будет жить с супругой Кейт и четырьмя детьми, оценивается в 29 миллионов фунтов стерлингов.

И наконец-то решится проблема, на которую в шутку намекнул его новый товарищ по команде Томас Мюллер, заявивший после очередного гола английского бомбардира, что ему вскоре некуда будет складывать условные забитые мячи в гостиничном номере. С виллой такой проблемы быть уже не должно!


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
04:16 · Германия. Бундеслига
​Кейну нашли дом
04:12 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера»
03:35 · Англия. Премьер-лига
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
03:16 · Германия. Бундеслига
«Милан» претендует на трёх форвардов
02:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
19:13 · Германия. Бундеслига
Матч против Кипра станет для Гримальдо дебютным за сборную
18:33 · Германия. Бундеслига
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24 · Германия. Бундеслига
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»
15:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ готов заплатить больше 50 млн евро за Горецку
Все новости
Рекомендуем