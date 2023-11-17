«Милан» претендует на трёх форвардов

«Милан» намерен усилиться новым центрфорвардом в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне лучшую результативность в составе «россонери» показывает 37-летний Оливье Жиру, и руководство клуба, судя по всему, хотело бы видеть в команде нападающего, способного полноценно заменять французского ветерана.

Как информирует GIFN, «Милан» продолжает изучать ситуацию с форвардом «Штутгарта» Серу Гираси – с ним уже были проведены предварительные переговоры. В контракте гвинейца прописаны отступные в размере 17 млн евро. В шорт-листе итальянского гранда также фигурируют Джонатан Дэвид из «Лилля» и Акор Адамс, представляющий «Монпелье». Отмечается, что в «Милане» пока не определились с приоритетной кандидатурой.