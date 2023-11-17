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«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом

17 Ноября 2023 • 02:54 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

В «Баварии» вновь обсуждают условия нового контракта с левым защитником Альфонсо Дэвисом.

Текущий договор канадца рассчитан до 2025 года. Как неоднократно сообщалось в прессе, 23-летний игрок не горит желанием продлевать соглашение на фоне интереса к нему со стороны мадридского «Реала» и грандов Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Тоби Альтсхеффля, переговоры между «Баварией» и Дэвисом по новому контракту всё же были возобновлены. Агент футболиста недавно встретился со спортивным директором мюнхенского клуба. Отмечается, что отношения между сторонами за последние время улучшились.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

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