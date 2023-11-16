Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о бывшем игроке команды Роберте Левандовски, который на данный момент выступает за «Барселону».

«Роберт — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения. Он установил очень высокую планку. Рекорд Левандовски? Слишком рано говорить об этом. Я не думаю о нем», — цитирует Кейна FourFourTwo.

В составе «Баварии» 30-летний англичанин провел 16 матчей с учетом всех турниров, в которых смог отличиться 21 раз. Кроме того, на счету Кейна семь голевых передач на своих партнеров.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 110 миллионов евро.