Матч против Кипра станет для Гримальдо дебютным за сборную

Менее чем через час сборная Кипра в рамках квалификации на Евро-2024 примет сборную Испании. Этот матч станет дебютным для защитника Алехандро Гримальдо из «Байера», попавшего в стартовый состав.

Напомним, что Гримальдо и его «Байер» проводят пока что восхитительный сезон. «Фармацевты» не потерпели в официальных матчах ни единого поражения во всех турнирах, а у Гримальдо в активе восемь голов и шесть ассистов в 17 играх.

Со стартовым составом «красной фурии» можно ознакомиться здесь, текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.