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Матч против Кипра станет для Гримальдо дебютным за сборную

16 Ноября 2023 • 19:13 Комментировать

Менее чем через час сборная Кипра в рамках квалификации на Евро-2024 примет сборную Испании. Этот матч станет дебютным для защитника Алехандро Гримальдо из «Байера», попавшего в стартовый состав.

Напомним, что Гримальдо и его «Байер» проводят пока что восхитительный сезон. «Фармацевты» не потерпели в официальных матчах ни единого поражения во всех турнирах, а у Гримальдо в активе восемь голов и шесть ассистов в 17 играх.

Со стартовым составом «красной фурии» можно ознакомиться здесь, текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Алехандро Гримальдо Байер ещё теги
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