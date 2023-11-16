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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть

16 Ноября 2023 • 18:33 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своих партнёрах по команде.

«Я могу выделить почти всю команду. Коман и Сане  — топ-игроки. Киммих, Мюллер и Горецка тоже. К ним можно отнести Мусиалу. Вся команда просто великолепна, и мне нравится играть с ними», — приводит слова Кейна FourFourTwo.

Голеадор заявил, что с каждым днем он все лучше понимает своих одноклубников на поле, отметив, что «Бавария» хорошо стартовала в сезоне, но нужно стремиться играть еще лучше.

В 11 турах подопечные Томаса Тухеля набрали 29 очков и находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Леон Горецка Кингсли Коман Гарри Кейн Лерой Сане Йозуа Киммих Джамал Мусиала ещё теги

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