Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своих партнёрах по команде.

«Я могу выделить почти всю команду. Коман и Сане — топ-игроки. Киммих, Мюллер и Горецка тоже. К ним можно отнести Мусиалу. Вся команда просто великолепна, и мне нравится играть с ними», — приводит слова Кейна FourFourTwo.

Голеадор заявил, что с каждым днем он все лучше понимает своих одноклубников на поле, отметив, что «Бавария» хорошо стартовала в сезоне, но нужно стремиться играть еще лучше.

В 11 турах подопечные Томаса Тухеля набрали 29 очков и находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.