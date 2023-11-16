Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём первом матче в составе мюнхенского коллектива. Напомним, футболист перебрался в Германию из «Тоттенхэма» минувшим летом.

«Дебютировать здесь было потрясающе. Атмосфера была какая-то особенная, и с тех пор я понял, что это был не единичный случай. В Германии одни из самых страстных болельщиков, которых я когда-либо видел», — рассказал Кейн FourFourTwo.

В составе «Баварии» 30-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и стал автором семи результативных передач.

После 11 туров «Бавария» находится на второй позиции в Бундеслиге, сумев пополнить свою копилку на 29 очков.