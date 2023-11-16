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Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»

16 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано вспомнил о провальных матчах против «Манчестер Сити» в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, в этих поединках француз допустил целый ряд грубых ошибок.

«Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю прошлый сезон, я прихожу к выводу, что провёл его очень и очень хорошо. К сожалению, в матчах с «Манчестер Сити» я не сделал всё так, как должен. Тем не менее, я прогрессировал и вынес полезный опыт. Это всё осталось в прошлом, я смотрю только вперёд», – сказал 25-летний Упамекано на пресс-конференции сборной Франции.

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