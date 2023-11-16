Кейн - лучший игрок «Баварии» в октябре

Центральный форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим футболистом клуба по итогам октября. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого гранда.

По итогам опроса 30-летний англичанин получил 48% голосов болельщиков. На втором месте финишировал вингер Лерой Сане (20%), а тройку лучших замкнул голкипер Свен Ульрайх (11%).

В прошлом месяце Гарри принял участие в пяти поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» минувшим летом, сумма сделки составила 95 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.