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Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший»

16 Ноября 2023 • 12:15 Комментировать
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Байер Л
25.11 17:30

Защитник леверкузенского «Байера» и воспитанник «Барселоны» Алехандро Гримальдо назвал мадридский «Реал» одним из лучших клубов планеты.

«Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший. Любой игрок хотел бы выступать за эту команду. Тем не менее, я очень счастлив в леверкузенском «Байере». Отлично чувствую себя в этом клубе. Я понимаю, почему «Барселона» не подписала меня на правах свободного агента. Команда и так укомплектована левыми защитниками», – сказал Гримальдо в интервью OK Diario.

В этом сезоне 28-летний Гримальдо забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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