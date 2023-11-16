Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший»

Защитник леверкузенского «Байера» и воспитанник «Барселоны» Алехандро Гримальдо назвал мадридский «Реал» одним из лучших клубов планеты.

«Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший. Любой игрок хотел бы выступать за эту команду. Тем не менее, я очень счастлив в леверкузенском «Байере». Отлично чувствую себя в этом клубе. Я понимаю, почему «Барселона» не подписала меня на правах свободного агента. Команда и так укомплектована левыми защитниками», – сказал Гримальдо в интервью OK Diario.

В этом сезоне 28-летний Гримальдо забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги.